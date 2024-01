Bombeiros resgatam 16 pessoas de tromba d'água na Serra do Cipó

Dezesseis pessoas ficaram ilhadas nesse domingo (7) na cidade de Jaboticatubas, na região metropolitana de BH, depois que uma cabeça d’água atingiu uma cachoeira da Serra do Cipó.

Foto: Corpo de Bombeiros / reprodução

De acordo com as informações do Corpo de Bombeiros, as pessoas ficaram ilhadas próximas à Cachoeira de Braúnas. Uma equipe realizou o resgate das vítimas com uma aeronave. Ninguém se feriu.

O que é uma cabeça d'água?

A cabeça d’água é fenômeno que acontece quando há calor intenso, chuva forte na cabeceira do rio e alta umidade relativa do ar. Ocorre uma enchente na cabeceira do rio e a quantidade de água aumenta repentinamente, fazendo aumentar o nível e a força da correnteza do rio e cachoeiras.

Por ser uma quantidade de água muito abundante, o rio, então, cria novas vazões, fazendo com que novos focos de quedas d’água aconteçam ao longo do percurso.

Diferentemente da cabeça d'água, a tromba d'água acontece no mar, onde um tipo de tornado captura as águas marítimas.

Da redação com Band News FM