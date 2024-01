Ônibus de turismo pega fogo na BR-040; 55 passageiros estavam a bordo

Um ônibus de turismo foi consumido pelas chamas na tarde de domingo (7), próximo ao km 539 em Nova Lima, região metropolitana de Belo Horizonte. Apesar do ocorrido, não houve feridos. Os bombeiros utilizaram cerca de 8 mil litros de água para controlar o fogo.

Foto: Reprodução Internet/Corpo de Bombeiros

O veículo pertencia à São José Viagens e estava retornando de uma viagem a Cabo Frio, um dos principais destinos turísticos na Região dos Lagos, no estado do Rio de Janeiro. No momento do incidente, aproximadamente 55 passageiros estavam a bordo.

Uma passageira relatou que grande parte das bagagens foi destruída.

De acordo com informações dos bombeiros, "após ouvirem um estouro vindo do motor, o motorista imediatamente parou o ônibus ao detectar um princípio de incêndio na parte traseira, que se alastrou rapidamente por todo o veículo.

Da Redação com G1