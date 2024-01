Minas Gerais alcança recorde histórico na atração de investimentos em 2023

A atração de investimentos privados é uma das principais estratégias do Governo de Minas, focado em criar um ambiente empresarial favorável que impulsione a renda e, consequentemente, gere mais oportunidades de emprego no estado. Um dos indicadores desse sucesso é o aumento no número de empresas abertas em Minas Gerais, conforme dados da Junta Comercial do Estado de Minas Gerais (Jucemg).

De acordo com o último levantamento da Jucemg, em novembro de 2023, foram registradas 6.706 novas empresas, representando um aumento de 15,6% em relação a novembro de 2022. No acumulado dos 11 primeiros meses de 2023, o estado viu a criação de 79.367 empresas, superando em 10,08% as 72.098 inauguradas no mesmo período em 2022.

Por outro lado, em 2023, houve 44.822 encerramentos de empresas, um aumento de 5,62% em comparação com 2022, quando foram registrados 42.441 encerramentos. O saldo entre empresas abertas e fechadas foi de 34.545 de janeiro a novembro de 2023, em contraste com o saldo de 29.657 no mesmo período do ano anterior.

Esses números refletem um cenário promissor para o empreendedorismo e o aumento das oportunidades em Minas Gerais. Além disso, a pesquisa do instituto DATATEMPO também explorou as opiniões dos entrevistados sobre programas governamentais voltados para o desenvolvimento econômico do estado.

Um desses programas é o Circuito Mineiro de Oportunidades e Negócios (CMON), um projeto que busca facilitar o acesso de Micro e Pequenas Empresas (MPEs) aos mercados. Desenvolvido pela Sede e pela Associação Mineira de Supermercados (AMIS), com apoio do Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae), o CMON visa conectar pequenos negócios como fornecedores às redes varejistas de acordo com as vocações econômicas de cada região do estado.

Outra iniciativa é o Programa Minas Livre Para Crescer, focado em simplificar a vida dos empreendedores e criadores de emprego em Minas. Desde a simplificação de decretos municipais até a identificação de normas a serem modificadas, esse programa tem como objetivo tornar Minas Gerais o estado mais propício para o empreendedorismo no Brasil, promovendo competitividade e condições atrativas para investimentos.

Com ênfase na redução da burocracia, o Governo de Minas tem trabalhado na atualização da regulamentação, revogando normas e medidas obsoletas. Até o momento, o programa contribuiu para a revogação de 1.839 atos desde 2019.

Além disso, o programa auxilia os municípios a se alinharem à Lei de Liberdade Econômica, promovendo a desburocratização dos negócios e a expansão do mercado. Até o momento, 391 municípios em Minas Gerais aderiram aos princípios da liberdade econômica, gerando melhorias no ambiente de negócios que beneficiam mais de 10,6 milhões de habitantes do estado.