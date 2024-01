Batida entre moto e caminhonete faz vítima em estrada de Pompéu

No último domingo, ocorreu um acidente na MG 420 KM 33, em Pompéu, resultando em uma vítima fatal. De acordo com apurações, o veículo Toyota/Hilux CD SRX seguia no sentido Pompéu/BR 040 pela mencionada via, quando colidiu na traseira da motocicleta Honda/CG 125 FAN, que também se deslocava no mesmo sentido e era conduzida por J. A. M., que veio a óbito. Uma equipe do SAMU confirmou o falecimento no local, enquanto o passageiro da caminhonete, sem lesões graves, recebeu assistência.

Imagem: G37.com

A perícia técnica foi acionada, realizou os procedimentos necessários e liberou a área. A motocicleta foi levada para um depósito autorizado, enquanto a caminhonete foi entregue ao custodiante. O corpo da vítima foi removido pela funerária Unipax. O POG de Pompéu esteve presente, tomando as providências iniciais até a chegada do Gurp Rv.

Da Redação com G37.com