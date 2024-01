VÍDEO: Acidente entre caminhão e carreta deixa três feridos e bloqueia Anel Rodoviário em BH

No final da manhã desta segunda-feira (08), uma batida entre um caminhão e uma carreta fez três vítimas no Anel Rodoviário, no bairro Betânia, no sentido Vitória em Belo Horizonte. O trânsito está bloqueado nos dois sentidos.

De acordo com informações do Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais, os veículos não atingiram nenhum carro de passeio. Há informações sobre grande vazamento de combustível e chamas no local.

A situação do trânsito é crítica, com a pista totalmente bloqueada no sentido Vitória e apenas uma faixa liberada no sentido RJ.

As três vítimas foram encaminhadas ao hospital, e ainda não há mais informações sobre o estado de saúde delas.

As causas do acidente ainda estão sendo investigadas.

