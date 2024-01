O helicóptero da Polícia Rodoviária Federal (PRF) que socorria uma das vítimas de um grave acidente acontecido no Anel Rodoviário, em Belo Horizonte, acabou se acidentando logo ao levantar voo. A aeronave ficou parada na pista.

Foto: Rádio Itatiaia / reprodução

"Eram sete pessoas dentro do helicóptero. Tivemos uma queda de rotação no momento do voo, e a cauda bateu na cerca", relatou o comandante do helicóptero em entrevista para a Rádio Itatiaia.

Segundo o Corpo de Bombeiros, a força da corrente de vento gerada pela hélice acabou destelhando algumas residências. “Com o impacto calculado do pouso, a aeronave sofreu danos no rotor de cauda”, informou a corporação. O Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (Cenipa) investigará as causas da falha no helicóptero da PRF.

De acordo com a concessionária Via 040, há lentidão de três quilômetros no sentido Rio de Janeiro e no sentido Distrito Federal. Uma opção é o desvio pela Avenida Úrsula Paulino, Via 210, Avenida Teresa Cristina e volta ao Anel Rodoviário, segundo a BHTrans.

Matéria atualizada às 15h10 - 8 de janeiro

Diferentemente como informado, não houve queda do helicóptero

Da redação