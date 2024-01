Campanha de arrecadação em Matozinhos busca cadeira de rodas adaptada de R$ 21 mil para criança de 2 anos

No Bairro Vitalino Fonseca em Matozinhos, uma comovente iniciativa comunitária está em curso. A família de José Pedro, um garotinho de dois anos diagnosticado com Mielomeningocele, Hidrocefalia e Síndrome de Arnold Chiari III, lançou uma campanha online para arrecadar R$ 21 mil e adquirir uma cadeira de rodas adaptada.

Imagem: Por Dentro de Tudo

A mãe, Ianarah Garcia, realça a importância vital dessa cadeira para oferecer maior mobilidade, conforto e melhorar a postura do pequeno José Pedro, que enfrenta a condição de escoliose. Além disso, a cadeira desempenhará um papel crucial no fortalecimento do sistema respiratório, contribuindo para uma vida mais ativa.

Ianarah compartilha sua jornada desde a descoberta dos problemas de saúde do filho, destacando a esperança de um futuro mais independente para José Pedro. A campanha, conduzida através do Pix da mãe (CPF 11476798605) no Banco Inter, já recebeu a solidariedade de muitas pessoas. No entanto, a família solicita a colaboração de todos, seja por meio de doações ou compartilhando essa nobre causa.

Link da Vakinha

Para contribuir, basta ajudar com qualquer valor na conta mencionada e, se não for possível doar, a família pede que compartilhem a história e a vaquinha. Ianarah também convida a todos a seguirem o seu Instagram (@jose_pedro1612) para acompanhar a jornada e se unir à corrente de solidariedade em prol de José Pedro.

Da Redação com Por Dentro de Tudo