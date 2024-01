Homem faz esposa refém em Minas: companheiro a proibia de sair de casa

Uma mulher, de 40 anos, que estava sendo mantida em cárcere privado pelo esposo, de 33 anos, em Juiz de Fora, foi libertada pela Polícia Civil na última segunda-feira (8). O homem foi preso em flagrante e encaminhado ao sistema prisional.

Foto: Polícia Civil / divulgação

De acordo com a corporação, familiares da vítima procuraram a Delegacia Especializada em Atendimento à Mulher para denunciar o caso, relatando que o suspeito impedia a mulher de sair de casa, usar o celular e se comunicar com os familiares e amigos.

Ao chegar na residência em que a vítima seria mantida em cárcere, os policiais encontraram a mulher, que solicitou medidas protetivas. Em depoimento à PC, ela afirmou que as brigas do casal eram constantes e, no último domingo (7), ela teria sido agredida pelo companheiro.

Ainda segundo a mulher, a briga continuou durante a madrugada e o homem pegou as chaves da casa em um terreno nos fundos do imóvel, impedindo que ela saísse. Além disso, ele teria pegado o celular dela, mas, antes, ela conseguiu pedir ajuda a um familiar.

Os familiares relataram, em depoimento, que temiam pela vida da mulher, pois, apesar de não ter registros policiais, essa seria a segunda vez que ele agredia a companheira.

Com Tribuna de Minas