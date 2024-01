Idoso é agredido e tem mãos amarradas durante assalto em Minas

Um homem de 66 anos teve as mãos amarradas, foi agredido e roubado na cidade de Patos de Minas, no Alto Paranaíba. Os ladrões ainda disseram ao homem que ele vinha sendo vigiado para que o crime fosse cometido. Os ladrões levaram R$ 7,2 mil em espécie e um celular. A dupla de criminosos forçou a janela para a invasão neste fim de semana. Eles estavam armados.

Foto: Polícia Militar / divulgação

A vítima teve as mãos amarradas com lacres e o homem apanhou antes de ser trancado no banheiro da própria residência. Chama a atenção o fato deles terem revirado o quarto do idoso, onde estava guardado o dinheiro. No meio da ação, eles teriam dito que estavam de olho na rotina do homem.

A Polícia Militar foi chamada assim que o dono da casa conseguiu ajuda para sair do banheiro. Ele teve a cabeça cortada por uma coronhada e precisou de atendimento médico. Os ladrões ainda não foram identificados.

Com Estado de Minas