Sky Airline inaugura rota de baixo custo entre Minas Gerais e Santiago

A empresa aérea de baixo custo Sky Airline lançou, nesta segunda-feira (8/1), as vendas de passagens para o novo voo que conecta Belo Horizonte a Santiago, no Chile, com operações programadas para começar em 15/6. Com isso, o Aeroporto Internacional de Belo Horizonte contará com nove voos internacionais, incluindo dois para a capital chilena - o outro voo é operado pela Latam desde novembro de 2023. Essa expansão fortalece a conectividade de Minas Gerais com o mundo, trazendo oportunidades de emprego e negócios.

Imagem: Sky Airline

Fernando Passalio, secretário de Estado de Desenvolvimento Econômico, vê nesse segundo voo internacional saindo de Belo Horizonte o êxito da estratégia de expansão da malha aérea em Minas. Ele destaca o potencial do estado, mencionando que, assim como Minas Gerais, o Chile é um grande produtor de lítio e um destino turístico relevante na região. Essa proximidade promove oportunidades tanto para empresas mineiras quanto chilenas, em diversos setores.

Em 2023, o Governo de Minas, por meio da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico e da Invest Minas, registrou um avanço significativo na ampliação do setor aéreo, com 17 novas conexões partindo de Minas Gerais, um crescimento de 20%. O número de rotas internacionais aumentou de duas para oito em pouco mais de um ano, evidenciando a expansão da conectividade.

Herlichy Bastos, diretor de Operações do BH Airport, ressalta o compromisso em oferecer uma experiência aeroportuária de qualidade aos passageiros. Ele destaca que a frota da Sky Airline é composta por aeronaves Airbus A320neo novas e confortáveis, com capacidade para 186 passageiros, mantendo o padrão de excelência no atendimento.

A Invest Minas, representada por João Paulo Braga, destaca a importância do acesso ágil e simples para impulsionar a competitividade das empresas. Maior conectividade significa mais força para atrair negócios e gerar empregos, contribuindo para o crescimento econômico de Minas Gerais.

A Sky Airline, uma referência no setor, é uma companhia aérea chilena de baixo custo que atua desde 2002, transportando mensalmente mais de 140 mil passageiros e dominando 23% do mercado aéreo doméstico no Chile.

Os voos entre BH e Santiago, operados pela SKY Airline, serão realizados três vezes por semana, às terças, quintas e sábados, com aviões Airbus A320 configurados para 186 passageiros. Os horários previstos são: chegada em Confins às 17h35 e decolagem rumo a Santiago às 18h30. Além dessa rota, a companhia também opera voos da capital chilena para outras cidades brasileiras, como São Paulo, Rio de Janeiro, Porto Alegre, Florianópolis e Salvador