Homem é preso após danificar equipamento do sistema olho vivo em Matozinhos

Na tarde de terça-feira (09), um ato de vandalismo chamou a atenção das autoridades em Matozinhos. Segundo relatos, indivíduos danificaram as instalações do sistema de monitoramento Olho Vivo no bairro Vista Alegre. A ação foi flagrada por policiais militares, que prontamente identificaram os responsáveis e contataram a Guarda Municipal.

Imagem: Por Dentro de Tudo

Durante buscas nas proximidades do bairro Vista Alegre, os policiais localizaram um suspeito que admitiu participação no ato de vandalismo. No entanto, ele se recusou a fornecer o nome ou endereço do outro indivíduo envolvido.

Após consulta ao sistema da PM, verificou-se que o abordado possui uma extensa ficha criminal, com registros de furto, porte ilegal de arma branca e uso e posse de drogas.

O suspeito foi detido em flagrante e conduzido à delegacia de plantão, onde a prisão foi oficializada pelo delegado. Qualquer informação sobre o cúmplice pode ser reportada anonimamente através do número 181.

