A Polícia Civil de Minas Gerais aguarda a finalização de um laudo para concluir o inquérito que apura a morte de Jéssica Vitória Canedo (22 anos). A informação foi confirmada pela instituição nesta quarta-feira (10). A jovem foi encontrada morta após ter sido falsamente acusada na internet de ter um relacionamento com o humorista Whindersson Nunes.

Foto: Instagram / Reprodução

Conforme a corporação, a investigação está em "estágio avançado" e aguarda apenas a finalização de um laudo. A instituição não informou qual documento seria esse. "Tão logo todos os procedimentos sejam finalizados, outras informações serão repassadas", afirmou.

A informação foi divulgada duas semanas após o proprietário do perfil “Choquei”, o goiano Raphael Souza, prestar depoimento à Polícia Civil, no âmbito da investigação. Segundo a corporação, o depoimento ocorreu por meio de videoconferência, com presença do advogado de Raphael e do delegado Felipe Oliveira Monteiro, que preside a investigação da delegacia de Araguari, no Triângulo Mineiro, cidade onde viveu Jéssica Canedo.

A 'Choquei' foi uma das páginas que compartilhou a história supostamente inventada da relação de Jéssica com Whindersson. Segundo a página, Raphael “apresentou fatos e documentos que contribuem para elucidar o episódio e dar a real dimensão do papel da Choquei no caso".

O proprietário também justificou ter sido outro perfil o “gerador da notícia falsa” e que a Choquei republicou o conteúdo. Disse, ainda, ter disponibilizado provas dos procedimentos adotados pela página assim que comprovada a inveracidade do conteúdo.

A ‘Choquei’ estava com as publicações paralisadas desde a data da morte de Jéssica (22/12). No entanto, na última sexta-feira (5), a página voltou a fazer publicações nas redes sociais após ficar duas semanas sem posts.

O caso

Jéssica teria sido vítima de uma fake news, que a apontava como novo affair do comediante Whindersson Nunes. A notícia foi compartilhada por diversos perfis nas redes sociais, que falam sobre celebridades. Após ser alvo das publicações mentirosas a apontando como novo relacionamento do humorista, a jovem, que enfrentava um quadro de depressão, tirou a própria vida no dia 22 de dezembro em Araguari, cidade do Triângulo Mineiro.

Após a repercussão do caso, a página de fofoca "Choquei", que foi uma das responsáveis pela divulgação da informação, foi alvo de diversas críticas e boicotes. A possibilidade de Jéssica Vitória Canedo ter sido induzida ao suicídio motiva uma investigação liderada pela Polícia Civil de Minas.

Com O Tempo