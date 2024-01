Termina nessa sexta-feira (12) o período para a matrícula escolar na rede pública municipal 

O prazo para a realização da matrícula na rede pública municipal de ensino encerra-se nesta sexta-feira, 12 de janeiro. Pais, responsáveis ou alunos maiores de idade interessados em ingressar na pré-escola, ensino fundamental ou Educação de Jovens e Adultos (EJA) devem comparecer à escola onde realizaram o cadastro em 2023. É obrigatória a apresentação do comprovante de inscrição do ano anterior, além da carteira de identidade e CPF. Caso não possuam esses documentos, devem apresentar a certidão de nascimento, uma foto 3x4, cartão do SUS, comprovante de endereço atualizado dos últimos 90 dias e cartão de vacinação atualizado.

Os candidatos ao ensino fundamental devem incluir uma declaração de conclusão de curso, válida apenas se emitida até 30 dias antes da data atual. Para ingresso nesse nível de ensino, é necessário apresentar o histórico escolar original, juntamente com relatórios médicos ou outros documentos relevantes sobre o aluno.

No caso dos alunos do EJA, a documentação é a mesma, acrescida do título de eleitor e documento militar para alunos do sexo masculino. Os pais ou responsáveis que efetuarem a matrícula de seus filhos também devem apresentar seus próprios documentos pessoais.

E quem não fez o cadastramento escolar no período de inscrição?

De acordo com a Secretaria Municipal de Educação, a mãe, pai ou responsável legal devem comparecer na escola mais próxima da residência e solicitar que seja inserido o nome do aluno na lista de espera. Na oportunidade, receberá a relação de documentos que deverá ser providenciada para matrícula.

A partir do dia 15/01/2024, as famílias inseridas na lista de espera receberão o contato da escola para que sejam orientadas sobre a matrícula. Os contatos acontecerão na ordem da lista de espera.

Em caso de dúvidas, entre em contato com a escola municipal mais próxima à sua residência ou na Secretaria Municipal de Educação da sua região.

