Qual o IPVA mais barato e o mais caro em Minas Gerais?

Enquanto muitos motoristas se preparam para arcar com mais um tributo, os proprietários de um determinado modelo de motocicleta não têm motivo para se preocupar com o valor do imposto que lhes é atribuído.

Imagem: Gil Leonardi

Enquanto o IPVA mais elevado de Minas Gerais poderia tranquilamente custear a aquisição de um apartamento em Belo Horizonte, o tributo veicular mais acessível do estado totaliza meros R$ 3,10. Este montante é exigido dos proprietários da motoneta Vespa Piaggio de 1986. Amplamente reconhecida na Europa e presente em muitos filmes de renome, a Vespa ostenta um estilo que evoca a atmosfera italiana. Na internet, é possível encontrar esse modelo sendo comercializado por valores superiores a R$ 10 mil, dependendo do estado de conservação do veículo.

O automóvel com o IPVA mais elevado em Minas Gerais é o Lamborghini Aventador SVJ 2021. Este veículo, avaliado em R$ 7.430.130,00, está sujeito ao pagamento de expressivos R$ 297.205,20 anuais de IPVA. Tal montante seria suficiente para adquirir um apartamento de três quartos nas regiões da Pampulha, Venda Nova ou na zona Oeste da capital mineira, com margem de sobra.

Apresentando um design que evoca carros de corrida de videogame ou brinquedo, o Lamborghini Aventador SVJ 2021 acelera de 0 a 100 km/h em menos de 3 segundos e atinge uma velocidade máxima superior a 350 km/h. Seu motor, com quase 800 cavalos de potência, demanda um consumo significativo de combustível, registrando 3,3 km/l na cidade e 6,5 km/l na estrada.

IPVA MG 2024