Homem se passa por policial e furta viatura da PM em Leopoldina, MG

Um homem foi preso na tarde desta quarta-feira (10/1) após furtar uma viatura da Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG) em Leopoldina, na Zona da Mata mineira. Ele foi encontrado na cidade de Recreio, a 30 quilômetros de distância, enquanto tentava abastecer o veículo.

Foto: Reprodução/PMMG

Segundo informações da PM, a viatura estava sendo lavada em um posto de combustíveis quando o homem, que não teve a idade informada, se aproximou do frentista e se identificou como policial. O funcionário do estabelecimento acreditou na história e entregou as chaves do carro.

Ao retornarem ao local, os militares notaram o sumiço da viatura e acionaram a corporação. Avenidas próximas ao posto foram bloqueadas e a busca por carro e suspeito foram auxiliadas pelo helicóptero da PM.

Três horas depois do furto, o homem foi visto em Recreio tentando abastecer o automóvel. Ele foi abordado pelos militares e preso em flagrante.

Durante a detenção, os militares descobriram que o suspeito possui transtornos mentais e teria furtado a viatura durante um surto. A ocorrência ainda não foi encerrada.

Da redação

Fonte: Estado de Minas