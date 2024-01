PCMG adota projeto de redes sociais para localizar desaparecidos

A Polícia Civil de Minas Gerais implementou o projeto Alerta Amber, em parceria com o Ministério da Justiça e Segurança Pública e o grupo Meta, detentor do Instagram e do Facebook. Esse sistema, ativado em casos graves de desaparecimento de crianças e adolescentes, utiliza as redes sociais para localizar essas pessoas.

Foto: Divulgação/PCMG

Quando ocorrem desaparecimentos com risco de lesão corporal ou morte, a Polícia Civil comunica o Ministério da Justiça, que notifica a Meta. Após análise da empresa, o Instagram e o Facebook emitem alertas aos usuários em um raio de 160 quilômetros do local da ocorrência, contendo foto e informações sobre a pessoa desaparecida, conforme explicado pela chefe da Divisão de Referência da Pessoa Desaparecida (DRPD), delegada Ingrid Estevam.

O Alerta Amber não é um serviço pago e é ativado com base na faixa etária (crianças e adolescentes) e na gravidade do desaparecimento (risco de lesão corporal e/ou morte). A delegada destaca que esse projeto social não está vinculado à condição socioeconômica, sendo uma iniciativa que se soma aos esforços da Polícia Civil na localização de desaparecidos.

O Alerta Amber já está em operação em Minas Gerais, Ceará e Distrito Federal, colaborando com as investigações policiais. Ingrid Estevam ressalta que a rapidez na divulgação proporcionada por esse sistema complementa as investigações convencionais, aumentando as chances de localização bem-sucedida.

Segundo dados do "Diagnóstico de Pessoas Desaparecidas e Localizadas nas Regiões Integradas de Segurança Pública de Minas Gerais", entre 2020 e 2022, 25,11% das pessoas desaparecidas são adolescentes, e 2,48% são crianças. A DRPD, localizada em Belo Horizonte, é a unidade especializada da Polícia Civil dedicada a investigar casos de desaparecimento na capital e apoiar investigações no interior. Ela é o ponto focal do projeto Alerta Amber em Minas Gerais, sendo responsável por acionar o Ministério da Justiça em casos graves registrados em delegacias de todo o estado.

Da redação

Fonte: Agência Minas