‘Enem dos concursos’ terá provas em 26 cidades mineiras Belo Horizonte e Contagem estão na lista; Confira

A prova do Concurso Público Nacional Unificado, conhecido como o "Enem dos concursos", está programada para ocorrer em 5 de maio em 220 cidades, incluindo 25 municípios em Minas Gerais. As localidades mineiras que receberão os candidatos para a realização do exame são: Almenara, Araçuaí, Araxá, Belo Horizonte, Betim, Contagem, Curvelo, Diamantina, Divinópolis, Governador Valadares, Ipatinga, Itajubá, Ituiutaba, Januária, Janaúba, Juiz de Fora, Lavras, Montes Claros, Muriaé, Paracatu, Passos, Patos de Minas, Pirapora, Teófilo Otoni, Uberaba e Uberlândia.

O concurso oferece mais de 6.000 vagas no funcionalismo público e, nesta quarta-feira (10/1), foram publicados oito editais pelo Ministério de Gestão e Inovação em Serviços Públicos. As taxas de inscrição variam entre R$ 60 e R$ 90.

Confira mais informações:

Vagas

Ao todo, serão 6.640 vagas para 21 órgãos ligados ao governo federal - entre eles, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), ministérios e Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS). As posições são majoritariamente voltadas para candidatos com nível superior. Do total previsto, 5.948 são para quem tem graduação, e 692 para nível médio.

Inscrições

As inscrições para o primeiro Concurso Público Nacional Unificado vão de 19 de janeiro a 9 de fevereiro. A taxa de inscrição varia de R$ 60 a R$ 90, e terá direito a isenção as pessoas cadastradas no CaDÚnico, doadores de medula óssea, alunos que foram bolsistas do Prouni e estudantes que receberam financiamento do Fies.

Haverá reserva de vagas, de acordo com leis, de 5% para pessoas com deficiência e 20% para pessoas negras. Para os cargos na Funai, indígenas terão cota de 30%.

Na inscrição, o concurseiro deve optar por um dos blocos das áreas de atuação. Depois, ele deve indicar quais vagas pretende concorrer e suas preferências.

Prova

O concurso terá dois momentos. No primeiro, na manhã de 5 de maio, os candidatos serão submetidos a uma prova objetiva de conhecimentos gerais de 20 questões. As atividades matutinas terão tempo limite de 2h30. À tarde, os candidatos de nível superior serão submetidos a provas objetivas de conhecimentos específicos de 50 questões. A avaliação de nível médio terá 40 perguntas. A segunda parte do concurso terá 3h30 de duração.

Resultado

O resultado final do concurso dever ser anunciado em 30 de julho. Segundo o cronograma anunciado pelo Ministério da Gestão, a data para as primeiras convocações será 5 de agosto -cargos que demandam curso de formação terão as nomeações ao longo do segundo semestre.

Salário

Os salários variam de acordo com a vaga. Um técnico em informações geográficas e estatísticas do IBGE, de nível médio, terá um piso de R$ 3.700 -salário mais baixo entre os cargos disponíveis. A maior remuneração será de auditor fiscal do trabalho, do Ministério do Trabalho e Emprego, que receberá inicialmente R$ 22,9 mil.

O Concurso Público Nacional Unificado foi apelidado de "Enem dos Concursos" pela similaridade com o Exame Nacional do Ensino Médio. Somente com uma prova, aplicada em diversos locais do país, os candidatos poderão disputar vagas para mais de um posto de trabalho.

Confira todos editais:

Edital 1 – Infraestrutura, Exatas e Engenharia

Edital 2 – Tecnologia, Dados e Informação

Edital 3 – Ambiental, Agrário e Biológicas

Edital 4 – Trabalho e Saúde do Servidor

Edital 5 – Educação, Saúde, Desenvolvimento Social e Direitos Humanos

Edital 6 – Setores Econômicos e Regulação

Edital 7 – Gestão Governamental e Administração Pública

Edital 8 – Nível Intermediário

Da Redação com O Tempo