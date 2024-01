Prefeitura de Pedro Leopoldo reduz lista de espera por vagas nas creches municipais

Em Pedro Leopoldo, 93,14% das crianças na faixa etária para frequentar creche já estão inscritas nos Centros Municipais de Atenção à Infância (CEMAIs), demonstrando o comprometimento sólido da administração com a educação. Em 2023, a lista de espera chegou a ser totalmente eliminada. A Prefeitura de Pedro Leopoldo, através da Secretaria Municipal de Educação, tem alcançado diversas metas e compromissos com os alunos e suas famílias no município. O mais recente é a redução da lista de espera por vagas nos CEMAIs. Imagem: Por Dentro de Tudo

No ano de 2024, foram criadas mais 213 vagas, atendendo a demanda de 261 crianças que estavam na lista de espera, resultando em apenas 48 vagas ainda aguardando liberação. A Secretaria de Educação do município destaca que o preenchimento dessas vagas depende da rotatividade, incluindo desistências e ajustes etários.

A prefeita Eloisa Helena afirma que o trabalho persiste com o objetivo de alcançar uma taxa de atendimento de 100%. "A creche desempenha um papel fundamental na vida de nossa comunidade, especialmente na rotina dos pais e das famílias que, muitas vezes, trabalham de segunda a sexta-feira e não têm onde deixar as crianças. Por isso, sempre buscamos investir na educação e, nesse caminho, esperamos, com a graça de Deus, zerar novamente essa lista de espera em breve", comentou Eloisa.

Com mais de 200 crianças chamadas este ano, somando-se às já atendidas, o total ultrapassa 650 crianças matriculadas nas creches de Pedro Leopoldo, beneficiando-se de um ensino de qualidade.

Da Redação com Por Dentro de Tudo