Já é possível chamar polícias e bombeiros pela internet em dez cidades mineiras; veja como

A população de Belo Horizonte e mais nove municípios já pode fazer o acionamento do 190 (Polícia Militar), 197 (Polícia Civil) e 193 (Corpo de Bombeiros Militar) pela internet. O atendimento virtual será realizado por meio do Emergência MG, serviço pioneiro no país que faz a mobilização integrada das polícias e Bombeiros via chat.

O cidadão poderá solicitar ajuda por meio de site próprio (www.emergencia.mg.gov.br), pelo aplicativo de serviços do Governo de Minas – MG App e pelo aplicativo de mensagens Telegram (basta procurar na lupa por Emergência MG).

O anúncio da expansão ocorreu nesta sexta-feira (12/1), a um mês do início do Carnaval, durante uma apresentação à imprensa, após uma fase de testes de 30 dias no município de Lagoa Santa, na Região Metropolitana de Belo Horizonte (RMBH).

A partir de agora, o serviço Emergência MG está operacional para atender demandas não apenas da capital, mas também das cidades de Betim, Confins, Contagem, Lagoa Santa, Nova Lima, Ribeirão das Neves, Sabará, Santa Luzia e Vespasiano.

Esta iniciativa representa uma transformação significativa na mobilização das forças de segurança pública em Minas Gerais, uma vez que, por 47 anos, as chamadas telefônicas eram o único meio disponível de acionamento desde a criação da Central de Operações da Polícia Militar, em 1976.

O Emergência MG também marca a implementação de uma única porta de entrada para o acionamento da Polícia Militar, Polícia Civil e Corpo de Bombeiros Militar. Em outras palavras, os cidadãos agora terão acesso a um único serviço para lidar com qualquer questão de emergência que necessite da assistência das forças de segurança. A coordenação deste projeto está a cargo da Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública (Sejusp).

O Emergência MG foi desenvolvido de forma integrada, com ampla participação da Polícia Militar, Polícia Civil, Corpo de Bombeiros Militar, Sejusp, Prodemge, TabControl e Secretaria de Planejamento e Gestão (Seplag).



Para alcançar a agilidade que o atendimento requer e a rastreabilidade de quem solicita ajuda, muitas etapas de testes foram vencidas. O resultado são dois níveis de acesso para o cidadão - um informativo e outro de solicitação emergencial, e quem ganha é o cidadão mineiro.



O novo projeto também é ação inclusiva, pois permite o acionamento das polícias e Bombeiros por pessoas com deficiência auditiva, que antes não podiam fazer o acionamento via chamada telefônica.



Durante a fase de testes, realizada no município de Lagoa Santa ao longo de dezembro, o Emergência MG recebeu 6.420 acionamentos. Foram 17 acionamentos de emergência direcionados especificamente para o município piloto, com tempo médio de atendimento inferior a 4 minutos.



As ocorrências mais registradas foram: perturbação do sossego, tráfico/uso de drogas e violência doméstica. A migração das chamadas para a internet será estabelecida no estado em escala gradativa, até a disponibilidade em todos os aplicativos de mensagens instantâneas e em todas as cidades de Minas. A intenção é garantir total segurança à alta demanda gerada pelo 190, 197 e 193.



Após esses dez municípios, o Emergência MG será expandido para as outras 34 cidades atendidas pelo Centro Integrado de Atendimento e Despacho (Ciad), que fica na Cidade Administrativa, alcançando uma média de 7 milhões de pessoas.

Carnaval e segurança

O Emergência MG, um serviço inovador, foi anunciado um mês antes do Carnaval, oferecendo uma alternativa ao acionamento tradicional das forças de segurança durante a agitação festiva. Agora disponível em várias cidades, permite o contato por chat, incluindo compartilhamento de localização, envio de fotos e videochamadas.

Essa iniciativa, coordenada pela Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública (Sejusp), representa uma modernização importante, aproximando as forças de segurança da população e melhorando a eficiência do atendimento em situações de emergência. O sistema também recebe elogios pela capacidade de oferecer suporte em tempo real, usando chamadas de vídeo para avaliar situações detalhadas, contribuindo assim para uma resposta mais rápida e eficaz.

“O Emergência MG não substituirá as chamadas telefônicas, este serviço é mais uma ferramenta para amparar o cidadão. Em momento oportuno, pré-Carnaval, cidadãos dessas cidades poderão fazer uso da ferramenta. Temos a previsão de novas expansões ainda antes do Carnaval", adianta o superintendente de Integração e Planejamento Operacional da Sejusp, Bernardo Naves.

