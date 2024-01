Polícia Civil de Minas incorpora projeto que usa redes sociais para localizar crianças e adolescentes desaparecidos

A Polícia Civil de Minas Gerais implementou o projeto Alerta Amber, uma iniciativa fruto da parceria entre o Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP) e o grupo Meta, detentor do Instagram e do Facebook. Esse sistema é ativado em casos graves de desaparecimento de crianças e adolescentes, sendo acionado pelo MJSP em situações com risco de lesão corporal ou morte. A Meta, após análise, emite alertas nas redes sociais Instagram e Facebook, abrangendo um raio de 160 quilômetros do local da ocorrência.

Foto: Reprodução Internet/Agenciaminas

A chefe da Divisão de Referência da Pessoa Desaparecida (DRPD), delegada Ingrid Estevam, destaca que o Alerta Amber não é um serviço pago e não está vinculado a condições socioeconômicas, sendo um projeto social. Minas Gerais, junto com o Ceará e o Distrito Federal, integra essa iniciativa que visa auxiliar na localização de crianças e adolescentes desaparecidos.

A eficiência do Alerta Amber, aliado às investigações da Polícia Civil, é ressaltada pela delegada Ingrid, destacando a agilidade na divulgação como um complemento às abordagens convencionais. Essa ferramenta, somada aos métodos tradicionais de investigação, proporciona uma abordagem abrangente e eficiente na busca por crianças desaparecidas.

Segundo o "Diagnóstico de Pessoas Desaparecidas e Localizadas nas Regiões Integradas de Segurança Pública de Minas Gerais" (2020-2022), 25,11% das pessoas desaparecidas são adolescentes, e 2,48% são crianças. A DRPD é a unidade especializada da Polícia Civil de Minas Gerais dedicada a investigar casos de desaparecimento em Belo Horizonte, sendo também o ponto focal do projeto Alerta Amber no estado. O registro do desaparecimento pode ser feito presencialmente ou virtualmente, e a DRPD é responsável por acionar o MJSP para gerar o alerta em casos considerados graves.

Da Redação com Agenciaminas