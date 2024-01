Pré-Carnaval de BH é transferido para o Expominas devido à previsão de chuva

A festa "Pré-Carnaval de BH", que aconteceria neste sábado (13) na Praça José Mendes Junior, no bairro Funcionários, em Belo Horizonte, foi transferida para o Expominas, um espaço coberto. A mudança foi motivada pela previsão de chuva para o dia do evento.

Foto: Glenio Campregher / Divulgação

A folia, que está programada para ocorrer das 13h às 22h, contará com a presença de blocos carnavalescos como Baianas Ozadas, Funk You, Quando Come se Lambuza e Quem é Essa Ai Papai?. Os ingressos estão à venda no site Sympla.

O Baianas Ozadas, conhecido por trazer a autenticidade do carnaval baiano para a folia mineira, é um dos destaques do evento. O bloco Funk You, por sua vez, propõe uma abordagem única ao explorar o funk brasileiro, um estilo musical ainda não amplamente explorado nos blocos do Carnaval de rua de Belo Horizonte.

A mudança de local visa proporcionar uma experiência mais confortável aos participantes, considerando as condições climáticas previstas para o dia do evento.

Da redação

Fonte: O Tempo