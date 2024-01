Homem é decapitado e corpo é encontrado em parque infantil em MG

Um homem de 48 anos foi assassinado e decapitado na cidade de Cataguases, na Zona da Mata de Minas Gerais, na manhã desta sexta-feira (12). A cabeça da vítima foi encontrada em um parque infantil no bairro São Marcos, enquanto o resto do corpo estava a cerca de 200 metros, às margens de uma rua, no mesmo bairro.

Foto: Reprodução/ Internet

Dois suspeitos do crime foram presos: um homem de 22 anos e outro de 19. Segundo a Polícia Militar (PM), o crime teria sido motivado por uma demora da vítima para entregar drogas compradas com dinheiro da dupla.

Antes do assassinato, a vítima havia bebido com os suspeitos em um apartamento. Os suspeitos deram R$ 200 para a vítima buscar drogas. O homem, no entanto, teria demorado a retornar. Por isso, a dupla foi atrás dele, localizou e matou em uma mata.

Ainda conforme a PM, os suspeitos têm passagens por homicídio, roubo, furto e tráfico de drogas.

O crime é investigado pela Polícia Civil.

Da redação com O Tempo