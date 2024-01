Filho denuncia abuso da mãe em BH e diz que pode ser pai do próprio irmão

A Polícia Civil de Belo Horizonte está investigando uma denúncia de abuso sexual feita por um jovem de 20 anos contra sua própria mãe. O rapaz procurou a delegacia da Polícia Militar na noite de sexta-feira (12), alegando que entre os 12 e 13 anos de idade, era vítima de abuso sexual por parte de sua mãe, atualmente com 45 anos.

Segundo o depoimento do jovem à polícia, os episódios de estupro ocorriam quando ele estava sonolento, e ele não conseguiu confirmar se a mãe utilizava algum tipo de substância para dopá-lo. Além da gravidade das acusações, o rapaz relatou que sua mãe deu à luz um filho em 2016, levantando a suspeita de que a criança seja resultado dos abusos que ele sofria. Ele também mencionou que, na época dos supostos crimes, a mulher tinha o hábito de consumir bebidas alcoólicas.

No Boletim de Ocorrência, o jovem não explicou os motivos que o levaram a fazer a denúncia quase oito anos após os acontecimentos. A Polícia Civil está agora conduzindo as investigações para esclarecer os fatos e apurar possíveis responsabilidades no caso.

