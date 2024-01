Acidente com ônibus na BR-116: número de mortos no interior de Minas sobe para 8

De acordo com o Corpo de Bombeiros, o acidente na BR-116, envolvendo um carro e um ônibus, resultou em um total de 8 vítimas fatais. A colisão ocorreu na famosa rodovia Rio-Bahia, na cidade de Campanário, localizada no Vale do Mucuri, na última sexta-feira (12).

Foto: Reprodução Internet

Conforme informações dos bombeiros, dos oito óbitos, 4 foram ocupantes do veículo Chevrolet Veraneio, e outros 4 estavam no ônibus - uma mulher que faleceu no momento do impacto, um bebê de quatro meses, o motorista reserva e uma passageira. Ao todo, 45 pessoas que estavam no ônibus ficaram feridas e foram encaminhadas para hospitais em Teófilo Otoni, Governador Valadares e Itambacuri, algumas em estado grave.

Um médico do Hospital Santa Rosália, que preferiu não se identificar, descreveu a situação como uma 'cena terrível'. Em uma entrevista à Rádio Teófilo Otoni, o profissional de saúde afirmou que muitos pacientes estão em estado grave, alguns com membros amputados.

'Muitas vítimas apresentam fraturas expostas, amputações e diversos traumas. Há muitas pessoas em estado grave, com risco de vida. São essas que estão sendo trazidas para cá (Hospital Santa Rosália). As menos graves podem ser atendidas em UPAs, mas algumas que estão aqui demandam muitos cuidados e podem necessitar de intervenção cirúrgica.'

Aqui estão os nomes das 8 vítimas do acidente:

No carro:

Pedro Davi Menezes Rolón;

Ester Alves de Oliveira;

Kadu Emmanuel de Oliveira Menezes (filho de Pedro e Ester);

Raquel de Barros de Jesus.

No ônibus:

Uerianny Ketley Pereira de Jesus, de 25 anos;

Maria Ferreira de Jesus, de 78 anos (avó de Uerianny);

Lunna Batista de Jesus;

Júlio César Oliveira Matos (motorista reserva).

Da Redação com Itatiaia