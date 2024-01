Servidores ativos e inativos do Ipsemg têm até 14/2 para regularizar Censo Previdenciário

O Instituto de Previdência dos Servidores do Estado de Minas Gerais (Ipsemg) reabeu nesta segunda-feira (15) o sistema de recenseamento para aposentados e pensionistas. O prazo para regularizar a situação vai até 14 de fevereiro de 2024.

Foto: Divulgação

A lista de servidores que não realizaram o censo foi publicada no Diário Oficial do Estado de Minas Gerais no último sábado (13). São 27.648 nomes de inativos ou afastados preliminarmente do Poder Executivo do Estado e 3.719 pensionistas.

Após o prazo de regularização, um novo edital será divulgado com a relação dos nomes que não atenderam à exigência. A suspensão do pagamento dos benefícios ocorrerá em fevereiro de 2024, sendo restabelecido e pago novamente em março do mesmo ano. O beneficiário poderá reativar o seu direito após regularizar a situação.

Com a suspensão do pagamento, a contribuição da assistência à saúde do Ipsemg descontada em folha não poderá ser realizada, impedindo a utilização dos serviços na rede assistencial em qualquer modalidade.

O Censo Previdenciário do Regime Próprio de Previdência Social (RPPS-MG) visa a atualização da base de dados cadastrais, funcionais e financeiras do RPPS. É obrigatório para manter os benefícios concedidos. Mais de 18 mil servidores ativos do Poder Executivo Estadual ainda não realizaram o Censo.

Passos para regularizar: