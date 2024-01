Um homem morre e cinco são hospitalizados após festa de empresa em Minas

Uma confraternização em Patrocínio, no Alto Paranaíba, terminou com cinco pessoas passando mal e uma pessoa falecendo. A suspeita é de intoxicação alimentar. Os sobreviventes estão internadas na Santa Casa de Misericórdia de Patrocínio nesta segunda-feira (15).

Foto: reprodução redes sociais / G1

Um participante da festa teve alta na noite de domingo (14) no Pronto-Socorro Municipal. Outro convidado do evento, Wagner Orlandelli Martin (37 anos) morreu após sofrer uma parada cardiorrespiratória na manhã seguinte após a festa.

A confraternização foi promovida pela empresa de agronegócios 4 Folhas, em uma chácara na região do Bairro Serra Negra, na noite de sexta (12). Em uma rede social, a empresa lamentou a morte de Wagner. Em nota enviada à imprensa, a empresa também se disse "consternada com as ocorrências noticiadas", afirmou que presta total assistência aos colaboradores e que contribui com as investigações em curso.

Em entrevista para a TV Integração, a consultora de bem-estar Helen Soares, que é prima de um dos internados e amiga dos funcionários da empresa, deu detalhes sobre como foi a confraternização. Segundo ela, 13 pessoas estavam na chácara, sendo 12 convidados e um churrasqueiro. "A empresa vive treinando os funcionários. Ela marcou na sexta-feira (12) uma convenção e teria um 'happy hour' em seguida. No outro dia, seria um almoço com as famílias para confraternizar, para dar boas-vindas ao ano novo", contou Helen.

A consultora acrescentou que todos comeram churrasco e beberam chope. Segundo ela, a carne foi comprada por dois dos participantes e preparada pelo churrasqueiro.

Após o evento, sete das 12 pessoas que estavam na festa passaram mal. Helen afirma que um deles foi embora da festa às 5h, passou mal a caminho de casa e foi levado ao hospital pela família. "Cinco deles tinham ficado dormindo na chácara. Um deles, que era o Wagner, passou mal no banheiro. Os outros ouviram e arrombaram a porta para socorrer. Infelizmente ele morreu, teve uma parada cardiorrespiratória a caminho do hospital", explicou.

Entre os cinco pacientes que seguem internados, quatro estão em leitos de Unidade de Terapia Intensiva (UTI) e um está em observação na enfermaria: Olavo Veloso, um dos donos da empresa, leito na UTI; Wagner Veloso, pai de Olavo, leito na UTI; Breno Soares Naves, funcionário da empresa, leito na UTI; Airton Franco, funcionário da empresa, leito na UTI; João Pedro Machado, funcionário da empresa, em observação na enfermaria; Jaime Luiz, funcionário da empresa, teve alta na noite de domingo (14).

Os hospitalizados tiveram sintomas semelhantes, como mal-estar, náusea e vômito. Todos os convidados da confraternização passaram por exames, que serão analisados em um laboratório de Belo Horizonte junto com os alimentos e bebidas servidos na festa. Conforme o secretário de Saúde de Patrocínio, Luiz Eduardo Salomão, esses exames foram enviados no domingo (14) para a capital.

Em nota, a Polícia Civil informou que irá instaurar inquérito para apurar o fato, inclusive com procedimento de oitivas de participantes, organizadores e trabalhadores do evento, para verificação do ocorrido.

Da redação com G1