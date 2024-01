Homem estupra e mata mulher após ela assumir outro relacionamento em Minas

Um homem de 38 anos foi preso nesse sábado (13) suspeito de estuprar e matar uma mulher de 63 anos após ela assumir um novo relacionamento. O caso foi registrado em São João del-Rei, no Campo das Vertentes.

Foto ilustrativa / reprodução: internet

De acordo com informações da Polícia Civil, o homem teria tido um relacionamento esporádico com a vítima. No entanto, após ela começar a se envolver com outro, ele ficou com ciúmes. No dia do crime, conforme investigações, a mulher havia retornado da igreja com uma amiga, por volta das 23h, e ficou sozinha em casa.

O suspeito contou que foi até a residência da vítima, que permitiu a entrada dele. O homem disse que, em determinado momento, ficou com uma raiva incontrolável da mulher e começou a agredi-la violentamente.

Ele ainda relatou que, após as agressões, manteve relações sexuais com a vítima. Depois, passou a agredi-la novamente, dando socos e apertando o pescoço dela. Quando percebeu que a mulher estava desacordada, o homem foi embora levando o celular dela, uma sacola com carne que pegou na geladeira e duas chaves do imóvel.

Com O Tempo e Rádio Emboabas