VÍDEO: menina de 12 anos encontrada morta em BH sofreu abuso sexual, afirma familiar

Uma tragédia abalou o bairro Bela Vitória, na Região Nordeste de Belo Horizonte, nesta terça-feira (16), quando uma menina de 12 anos foi encontrada morta em frente a uma casa. O caso está sendo investigado pela Polícia Civil.

Foto: Reprodução

Câmeras de segurança registraram o momento em que a adolescente, identificada como Ana Luiza Gomes, entrou no imóvel acompanhada de um homem, por volta das 10h13. Surpreendentemente, pouco mais de três horas depois, às 13h30, o mesmo homem, agora vestindo uma camisa diferente, deixou o local carregando a garota no colo, aparentemente desacordada, e a abandonou na calçada. O suspeito foi detido por policiais militares. Veja o vídeo:

De acordo com informações da Polícia Militar, o homem, de 25 anos, alegou que a vítima passou mal e apresentou dificuldades respiratórias após consumir drogas. Na residência do suspeito, foram encontrados frascos contendo papelotes de substâncias suspeitas, possivelmente cocaína, além de um preservativo usado.

Um parente da vítima, que optou por não se identificar, afirmou que Ana Luiza foi vítima de abuso sexual pelo suspeito. As câmeras de segurança também registraram o momento em que a garota entrou na casa acompanhada do homem.

"O Samu tentou reanimar ela várias vezes, mas constaram o óbito. Posteriormente, no IML mostrou que ela passou por situação de abuso sexual. Foi um estupro seguido de morte", disse.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado, mas ao chegar ao local, por volta de 13h50, a menina já estava sem vida.

A família da adolescente informou que o homem nas imagens é desconhecido por eles. A vítima residia no bairro Goiânia, na mesma região, com o pai e uma irmã de 10 anos. Em nota, a Polícia Civil afirmou que a perícia foi realizada no local para coleta de vestígios e informações que auxiliarão nas investigações em curso.

Da redação

Fonte: G1