VÍDEO: motorista é prensado contra o próprio carro durante briga de trânsito

Imagens de câmeras de segurança registraram o momento que um motorista foi prensado contra o próprio carro durante uma briga de trânsito. A ocorrência foi registrada na terça-feira (16). O caso aconteceu em Uberaba, em Minas Gerais.

Foto: Reprodução Internet

De acordo com informações de testemunhas à Polícia Militar (PM), o motorista estava bastante alterado e tinha discutido com outro motorista de outro carro. O homem prensado tentava fazer uma ultrapassagem e gritava para que o outro motorista pudesse deixá-lo passar. Após conseguir fazer a manobra, o motorista parou o carro e foi até o outro homem segurando um cassetete batento na janela do veículo. A discussão continuou e o condutor do outro veículo acelerou e prensou este homem contra o seu próprio carro. O homem cai e é atropelado ficando com parte do corpo embaixo do veículo. O motorista então dá marcha ré e sai.

