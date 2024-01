Suspeito de matar menina tem passagens por tráfico, furto e estupro de vulnerável

Preso em flagrante, o suspeito do homicídio de uma menina de 12 anos, encontrada morta em uma calçada, tem pelo menos outras três passagens pela polícia. O homem de 25 anos já respondeu por tráfico de drogas, furto e estupro de vulnerável. Os investigadores não descartam que ele tenha abusado sexualmente da garota.

Foto: Túlio Santos / Estado de Minas

As informações foram repassadas nesta quarta-feira (17) pelo delegado Leandro Alves. No entanto, a Polícia Civil não deu detalhes sobre os outros crimes. O Tribunal de Justiça de Minas Gerais (TJMG) também foi procurado, mas não houve retorno.

O caso

A menina de 12 anos morreu nessa terça-feira (16), no bairro Bela Vitória, na região Nordeste de Belo Horizonte. O corpo da vítima foi encontrado na calçada. Imagens de câmeras de segurança mostram o suspeito chegando com a garota em uma casa. Três horas depois, ele é flagrado saindo com ela no colo e a deixando na rua. O homem que aparece nas imagens contou aos policiais que a garota usava loló - droga psicoativa feita a partir de solventes químicos - quando a conheceu, em um ponto de ônibus.

À PM, o suspeito disse a jovem teria pedido um copo d'água e, de lá, seguiram para a casa dele. Ainda segundo o rapaz, a menina teria passado mal após, novamente, fazer uso da droga. Ele alega que saiu com a vítima na rua para pedir ajuda.

Da redação com Hoje em Dia