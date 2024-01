Polo farmacêutico de Montes Claros deve gerar 3,5 mil vagas de empregos nos próximos anos

Montes Claros, a maior cidade do Norte de Minas e a sexta no ranking estadual com uma população de 417 mil habitantes, solidifica sua posição como um polo farmacêutico em crescimento. Atualmente, sete empresas de grande e médio porte do ramo estão operando na cidade, prevendo a criação de pelo menos 3,5 mil empregos diretos e indiretos nos próximos anos. No entanto, é importante destacar que a indústria e o comércio estão em busca de profissionais qualificados para preencher essas vagas.

Sete empresas de grande e médio portes atuam no polo farmacêutico de Montes Claros (Fábio Marçal/Divulgação)

Uma notícia animadora para quem procura oportunidades de emprego é que em Montes Claros, também conhecida como um grande polo universitário, há uma oferta significativa de cursos que atendem às demandas específicas das empresas locais.

O potencial farmacêutico da cidade iniciou na década de 1970, com a chegada da fabricante de medicamentos Valleé, que gerou 620 empregos na época e foi posteriormente vendida por R$ 1,2 bilhão. Essa transação atraiu outras fábricas importantes, como a MSD Brasil (biofarmacêutica focada em vacinas), Novo Nordisk (produção de insulina), Hipolabor (genéricos) e Eurofarma (medicamentos).

O projeto mais recente na área é o da Eurofarma, que está em fase de construção com um investimento de R$ 1,8 bilhão apenas na primeira etapa do complexo de 500 mil metros quadrados no município. A expectativa é gerar 600 empregos diretos e 1,5 mil indiretos. A nova unidade visa atender todo o Brasil e países da América Latina.

da redação com Hoje em Dia