Belo Horizonte sob a incidência de tempestades de raios: Metrô e cidade lidam com impactos

Belo Horizonte enfrentou, pela segunda vez em menos de uma semana, uma tempestade de raios que atingiu a cidade entre 20h e 22h da quarta-feira, totalizando 286 descargas elétricas, conforme informações fornecidas pela Companhia Energética de Minas Gerais (Cemig). Esses números representam duas ocorrências por minuto e fazem parte dos cerca de 43 mil eventos registrados desde o início do período de chuvas em outubro de 2023 em toda a Região Metropolitana. Minas Gerais, por sua vez, acumulou mais de um milhão de descargas no mesmo período, sendo influenciado pelo fenômeno El Niño, que tem contribuído para o aquecimento atípico da atmosfera.

Foto: Demétrio Aguiar / Cemig

A Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social (Sedese-MG) anunciou medidas para a preparação dos blocos de Carnaval, incluindo treinamentos para cerca de 500 pessoas no enfrentamento à violência sexual, com a divulgação do protocolo "Fale Agora". Até o momento, grupos como Funk You, Baianas Ozadas, Baianinhas e Charangueiras estão confirmados para participar.

Durante a última tempestade, vários pontos da capital sofreram danos causados pela chuva e descargas elétricas. A linha férrea do metrô de BH, já sob manutenção desde o final de semana devido a um raio anterior, foi novamente afetada. Dessa vez, a ocorrência aconteceu entre as estações Calafate e Carlos Prates, na via em direção à estação Vilarinho, na Região Noroeste.

Os usuários que estavam em um trem parado devido à falta de energia aguardaram uma hora e meia para a normalização da situação. Embora a situação tenha sido resolvida relativamente rápido desta vez, o metrô continua operando fora da normalidade, com intervalos de 25 minutos entre os trens para proporcionar mais tempo às equipes de manutenção. Nos horários de pico, o tempo de espera é de 10 minutos.

O pesquisador Silvério Visacro Filho, do Núcleo de Desenvolvimento Científico e Tecnológico em Descargas Atmosféricas da UFMG, explicou que as descargas elétricas podem atingir equipamentos ou redes de energia de duas formas: direta ou indireta. No caso do metrô, a parada prolongada sugere uma incidência direta, com potencial impacto significativo.

da redação com EM