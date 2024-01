Atropelamento causa morte de duas adolescentes no Anel Rodoviário, em BH

Duas adolescentes perderam a vida após serem atropeladas na noite de sexta-feira (19) no Anel Rodoviário, próximo ao bairro Goiânia, na região Nordeste da capital mineira. As jovens de 15 e 16 anos tentavam atravessar a rodovia quando foram atingidas por um veículo.

Foto: Google Street View / Reprodução

Câmeras de segurança filmaram o momento em que as vítimas tentaram atravessar a rodovia e foram atingidas pelo veículo (veja vídeo).

VÍDEO: Duas adolescentes, uma de 15 anos morreu e outra, de 16, morreram nessa sexta-feira (19), em um atropelamento no Anel Rodoviário, na altura do bairro Dom Silvério, na região Nordeste de Belo Horizonte. pic.twitter.com/Nea1i0Hmln — Sete Lagoas.com.br (@SeteLagoas) January 20, 2024

De acordo com informações do Serviço de Atendimento Móvel (Samu), a jovem de 15 anos faleceu no local, enquanto a de 16 anos teve a perna gravemente ferida e estava sendo conduzida ao Hospital João XXIII, mas não resistiu e veio a óbito na ambulância. Militares afirmaram que existe uma passarela a menos de 250 metros do local do acidente.

O condutor do veículo, um homem de 43 anos, foi submetido ao teste do bafômetro, o qual apresentou resultado negativo para a ingestão de bebida alcoólica. O motorista alegou que as jovens surgiram "de repente", próximas à mureta divisória da pista, e ele não conseguiu frear a tempo.

Da Redação com Itatiaia