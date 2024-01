Mineiro é atingido por tiro na cabeça em praia de Cabo Frio, e só descobre 4 dias depois

O estudante Mateus Facio, de 21 anos, permaneceu por 4 dias com uma bala alojada na cabeça sem ter conhecimento disso. Natural de Juiz de Fora (MG), o mineiro estava celebrando o réveillon com amigos na Praia do Forte, em Cabo Frio (RJ), quando sentiu um impacto forte na cabeça, inicialmente pensando ter sido atingido por uma pedra.

Foto: Reprodução Internet/Arquivo Pessoal

Um médico que estava presente no grupo ajudou a conter o sangramento e a aliviar a dor no local do ferimento. Em entrevista ao portal G1, o jovem mencionou que não suspeitou de imediato que fosse um tiro, pois não ouviu nenhum barulho antes do incidente.

Nos dias seguintes, o estudante seguiu com sua rotina normal. De Cabo Frio, foi para Búzios e, posteriormente, em 2 de janeiro, dirigiu-se por 300 km até Juiz de Fora. Em 3 de janeiro, retomou suas atividades de trabalho. Curiosamente, mesmo após ser atingido pela bala perdida, compartilhou momentos da viagem nas redes sociais.

Somente na tarde do dia seguinte é que Mateus começou a sentir mal-estar e disfunções motoras na mão. Após alguns exames em um hospital particular de Juiz de Fora, foi descoberto um projétil de calibre 9 milímetros, iniciando os procedimentos para a cirurgia de remoção.

A operação para retirada da bala durou cerca de duas horas. Posteriormente, o estudante foi transferido para o Centro de Terapia Intensiva (CTI), onde permaneceu por dois dias. Atualmente, Mateus está se recuperando em casa e não corre o risco de sofrer sequelas.

O projétil retirado da cabeça do estudante foi encaminhado à Polícia Civil de Cabo Frio, que ficará encarregada de investigar a origem do disparo. Segundo informações da Polícia Militar, não houve registro de ocorrência envolvendo tiros na região da praia no dia do incidente.

Da Redação com Itatiaia