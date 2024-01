Mega-Sena acumulada: Maior prêmio de 2024 de R$ 38 milhões em jogo nesta terça-feira (23); Veja como apostar

A Mega-Sena está com a possibilidade de distribuir seu maior prêmio de 2024 nesta terça-feira, dia 23. O acumulado já persiste por seis sorteios, elevando o valor estimado do prêmio do concurso 2679 para R$ 38 milhões. As apostas podem ser realizadas nas lotéricas e pela internet até as 19h (veja abaixo as instruções para apostar).

Imagem: Marcello Casal Jr.

Os números sorteados foram: 16, 54, 13, 37, 10 e 18. No último sorteio, o 2678, ocorrido no sábado (20), não houve acertadores do prêmio principal. No entanto, 76 apostas acertaram a quina, recebendo cada uma o valor de R$ 41.657,90. Na quadra, 5.455 apostas foram vitoriosas, ganhando R$ 829,12 cada uma.

Aqueles que optam pelo bilhete simples, custando R$ 5, enfrentam uma probabilidade de uma em mais de 50 milhões para acertar as seis dezenas. Por outro lado, quem escolhe preencher o jogo com 20 dezenas, desembolsando cerca de R$ 194 mil, vê suas chances consideravelmente aumentadas: uma em 1.292.

Como jogar

A aposta mínima da Mega-Sena custa R$ 5 e pode ser feita em lotéricas de todo o Brasil ou pela internet, até as 19h. Basta escolher seis números de 1 a 60. O prêmio vai para o apostador que acertar os seis números sorteados. Também é possível ganhar prêmios acertando quatro ou cinco números.

Como jogar on-line?

Qualquer pessoa acima maior de 18 anos pode apostar por meios dos canais eletrônicos da Caixa Econômica Federal. A aposta mínima é de R$ 30 e a máxima de R$ 500. A aposta pode ser paga com Pix, cartões de crédito e débito. O apostador tem a opção de escolher a quantidade de números e também deixar que o sistema defina aleatoriamente. O usuário também pode recorrer a sites que geram números aleatórios para jogos.

Da Redação com Itatiaia