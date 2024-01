Acidente entre moto e caminhão deixa congestionamento enorme na BR-040 na manhã desta terça-feira (23)

Na manhã desta terça-feira, 23 de janeiro, aconteceu um acidente entre uma motocicleta e um caminhão resultou na morte do motociclista na BR-040. A colisão lateral aconteceu no km 516, localizado em Ribeirão das Neves, na região metropolitana de Belo Horizonte.

Foto: Divulgação Via 040

Segundo a Polícia Rodoviária após a colisão, o motociclista foi arremessado da moto e acabou sendo atropelado. A equipe da concessionária VIA 040 prestou imediato socorro ao motociclista; no entanto, ele não resistiu aos ferimentos e veio a óbito.

A vítima fatal é um cidadão do sexo masculino com 36 anos de idade. O acidente ocorreu por volta das 06h50. Segundo informações da VIA 040, responsável pela administração do trecho, a ocorrência resultou na interdição parcial de uma faixa da rodovia no sentido Rio de Janeiro.

Da Redação com Via 040