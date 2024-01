Surto de arboviroses fazem MG apostar em salas de hidratação para desafogar hospitais

A Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais (SES-MG) solicita aos municípios com alta incidência de arboviroses (dengue, zika e chikungunya) a instalação de Salas de Hidratação Venosa ou Unidades de Reposição Volêmica para o tratamento de pacientes com sintomas dessas doenças. Segundo a SES-MG, esses locais possibilitarão o acompanhamento dos pacientes fora de unidades hospitalares de alta complexidade, contribuindo para evitar a sobrecarga no atendimento. Conforme o último boletim epidemiológico divulgado na terça-feira (22 de janeiro), Minas Gerais registra 11.490 casos confirmados de dengue, com 14 óbitos em investigação e um confirmado. Além disso, há 3.067 casos de chikungunya, com uma morte e duas em investigação, e dois prováveis casos de zika em apuração.

Foto: Divulgação/ Prefeitura de Ipatinga

A orientação da Secretaria de Estado de Saúde é que esses espaços possam ser instalados provisoriamente em qualquer ambiente adequado, seguindo diretrizes médicas e de saúde pública.

"A instalação dessas estruturas pode servir como unidade de referência para o atendimento de pacientes suspeitos de dengue (classificados como do grupo A e B), chikungunya ou zika, permitindo o monitoramento fora de unidades hospitalares de alta complexidade, com tempo de permanência curto - observação por até 24 horas, tempo necessário para a estabilização do paciente ou encaminhamento para serviços mais complexos", orienta a SES-MG.

Os critérios gerais para o funcionamento desses espaços podem incluir a incidência de casos no município, a capacidade assistencial local, o protocolo de atendimento, a integração com a Rede de Atenção à Saúde municipal, o monitoramento e acompanhamento do serviço, bem como a comunicação ampla com a população.

Em Ipatinga, que decretou situação de emergência devido ao alto índice de infestação do mosquito Aedes aegypti, uma Sala de Hidratação começou a operar na última sexta-feira (19 de janeiro). Localizada ao lado da UPA 24h, a UPA Sentinela atende pacientes com pulseira verde após triagem, com capacidade para 140 pacientes diários. Em Contagem, na região metropolitana de Belo Horizonte, a prefeitura solicitou o uso de uma igreja para instalar um hospital de campanha devido à projeção de aumento nos casos de dengue e chikungunya na região do bairro Nacional neste ano. O município registra 543 casos de dengue confirmados e 13 de chikungunya. A instalação do espaço está prevista para o primeiro semestre deste ano.

Veja a recomendação da Secretaria de Estado de Saúde

