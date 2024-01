Incêndio em fiação do centro de Pedro Leopoldo gera mobilização das autoridades locais

Nesta terça-feira, 23 de janeiro, um incêndio atingiu uma fiação no centro de Pedro Leopoldo no início da tarde, gerando preocupação entre os transeuntes da região. Imagens evidenciam as chamas na fiação, situada entre pontos-chave do centro da cidade, nas ruas Comendador Antônio Alves e Doutor Herbster.

Imagem Por Dentro de Tudo

As autoridades isolaram a área, e a presença da CEMIG está sendo aguardada para lidar com a situação. A Defesa Civil e a Guarda Civil municipal estão prestando assistência no local.

Até o momento, não há informações sobre vítimas, e é recomendado que os motoristas evitem a região afetada.

Da Redação com Rádio PL FM