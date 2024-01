Inundação na represa Santa Lúcia em BH arrasta pelo menos 10 veículos e deixa pessoas isoladas: vídeo

Aproximadamente 10 veículos foram arrastados pela inundação formada na Represa Santa Lúcia, localizada no bairro São Bento, na região Centro-Sul de Belo Horizonte. De acordo com testemunhas próximas ao local, populares tiveram que resgatar as pessoas que estavam dentro dos veículos.

Foto: Reprodução Internet

O engenheiro Guilherme Campos relatou à reportagem que estava em uma academia próxima quando começou a chover, arrastando carros e motocicletas. Ele mencionou que seu próprio carro foi arrastado e ficou preso a outros veículos que estavam estacionados na calçada.

Havia uma pessoa dentro de outro veículo, segundo ele. Pessoas que estavam na academia organizaram um mutirão e conseguiram resgatá-la. Em aproximadamente 15 minutos, as ruas ficaram completamente inundadas. Campos destacou que esta foi a primeira vez que enfrentou uma situação como essa.

Um funcionário de um empreendimento próximo ao local do incidente descreveu à reprotagem que a situação estava "um caos". Vídeos mostram os veículos sendo arrastados e algumas pessoas se arriscando na correnteza para salvar os automóveis. Veja vídeo:

Alerta da Defesa Civil

A Defesa Civil emitiu um alerta na tarde desta terça-feira (23) para chuvas intensas, variando de 20 a 40mm, acompanhadas de raios e rajadas de vento em torno de 50 km/h, até as 8h de quarta-feira (24).

Recomendações da Defesa Civil durante a chuva:

Esteja atento! Evite áreas propensas a inundação e não trafegue em ruas sujeitas a alagamentos ou próximas a córregos e ribeirões durante chuvas intensas.

Não atravesse ruas alagadas e evite permitir que crianças brinquem em enxurradas ou próximas a córregos.

Não se abrigue nem estacione veículos sob árvores.

Preste atenção especial a áreas de encostas e morros.

Mantenha distância de cabos elétricos rompidos. Entre em contato imediatamente com a CEMIG (116) ou Defesa Civil (199).

Se observar rachaduras nas paredes das casas, surgimento de fendas, depressões ou minas d'água no terreno, informe imediatamente à Defesa Civil.

Em caso de raios, evite permanecer em áreas abertas e não utilize equipamentos elétricos.

Da Redação com Itatiaia