Fisiculturista que tentou matar ex-namorada é condenado pela justiça em BH

O fisiculturista Weldrin Lopes foi condenado, no fim da noite dessa terça-feira (23), pela tentativa de feminicídio contra a ex-namorada, a também fisiculturista Ellen Cristina Otoni Campos, baleada em fevereiro de 2023 em um apartamento na região da Pampulha, em Belo Horizonte.

Foto montagem / reprodução redes sociais / Itatiaia

Weldrin foi condenado a 5 anos, 8 meses e 13 dias de prisão por tentativa de homicídio qualificado (‘recurso que dificultou a defesa da vítima’ e ‘feminicídio’). Os jurados acolheram a tese de crime privilegiado, reconhecendo que o acusado agiu motivado por violenta emoção, devido às ameaças da vítima. Com isso, a qualificadora de ‘motivo torpe’ foi retirada e a pena, consequentemente, atenuada.

A pena foi fixada em regime semiaberto, sem direito a recurso em liberdade. Ele já está preso desde 27 de fevereiro de 2023. Atualmente, está detido no Ceresp Betim.

Depoimentos

Ellen Otoni disse aos jurados que conheceu Weldrin em 2017, no meio das atividades do fisiculturismo. Ela acreditava que ficaria junto com Weldrin, algo que ele prometia e não cumpria. Ellen afirma que o suspeito tinha o costume de ‘chamá-la de louca e sumir por diversos dias quando brigavam’, reaparecendo pouco depois. Poucos dias antes do crime, o casal passou o Carnaval junto, mas Ellen ‘acreditava que Weldrin estava apenas se despedindo dela, porque havia planejado sua morte’.

No dia do crime, eles discutiram no Whatsapp e Ellen acabou sendo bloqueada pelo suspeito. Ela aguardou por mais de duas horas na porta do prédio dele, no bairro Liberdade. Ao chegar, Weldrin subiu para o apartamento junto com Ellen e os dois começaram a discutir. Na sequência, Weldrin fez o primeiro disparo no rosto de Ellen, que foi para cima dele. O segundo tiro foi de raspão. Na sequência, Ellen escorregou no próprio sangue e caiu. Weldrin deu mais um tiro na cabeça da mulher, que ainda conseguiu reagir e subir em cima do suspeito, que fez outros disparos. Mesmo baleada, Ellen conseguiu desarmar o fisiculturista, abrir a porta do apartamento e fugir.

Já Weldrin disse em depoimento que o relacionamento do casal era ‘superficial e casual’. O fisiculturista afirma que se mantinha próximo da ex-companheira e do filho, sendo inclusive responsável pelo treinamento da ex-esposa. Weldrin afirmou que sempre deixou claro para Ellen que pretendia voltar para a ex e que ela não deveria alimentar expectativas.

Ainda durante o depoimento, Weldrin confessou os disparos, mas afirmou que a intenção era parar Ellen, que seguia avançando na direção dele. Segundo ele, Ellen sabia que ele tinha uma arma e teria ido em direção ao quarto, fazendo com que ele se antecipasse e pegasse a arma primeiro. O fisiculturista afirma que não tinha a intenção de matá-la, mas apenas queria que ela saísse do apartamento.

Relembre o caso

Ellen (37 anos) foi baleada dentro do apartamento onde mora no Bairro Liberdade, região da Pampulha, na noite do dia 23 de fevereiro do ano passado. O principal suspeito do crime é o companheiro da vítima, identificado como Weldrin Lopes de Alcantara, de 44 anos, que fugiu da cena do crime e só foi preso quatro dias depois.

De acordo com as primeiras informações, o casal estava tendo uma briga, quando disparos e pedidos de socorro foram ouvidos por vizinhos. A polícia foi acionada e os militares empenhados se depararam com ela caída ao chão, vítima de pelo menos quatro tiros.

O suspeito se entrgou à polícia porque, segundo ele, não aguentava mais a pressão. Ele vai esperar o julgamento preso preventivamente na Ceresp Gameleira. A defesa do fisiculturista chegou a sugerir que ele agiu em legítima defesa, hipótese que foi descartada pela Polícia Civil.

Os advogados do atleta haviam alegado que a vítima, Ellen Cristina Otoni, ameaçava o namorado de morte durante brigas. Entretanto, a delegada responsável pelo caso, Cristiane Moreira, afirmou que os vídeos que mostram Ellen ameaçando Weldrin não foram gravados no dia da tentativa de homicídio.

