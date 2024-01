Mineiros são os melhores anfitriões do Brasil, segundo pesquisa

Minas é bom demais, não é? Uma pesquisa elegeu o povo mineiro como o melhor anfitrião do Brasil, seguido por baianos, paulistas, cariocas e pernambucanos. O levantamento foi feito pela plataforma de ensino de idiomas "Preply".

Foto: noticiasdeitauna.com.br / Ilustrativa

Cerca de 22% dos entrevistados apontaram o povo mineiro como o melhor anfitrião. Segundo o levantamento, as pessoas ouvidas apontaram razões como modéstia e simplicidade, tradição de se oferecer comida às visitas e abordagem confortável e carinhosa. A pesquisa ouviu mais de mil brasileiros no intuito de "desvendar os estereótipos mais comuns ligados a diferentes partes do país".

Além dos anfitriões, o levantamento também perguntou para os entrevistados quais são os estados mais festeiros, mais paqueradores, mais comunicativos e mais reservados do país. Em outras pesquisas realizadas pela mesma instituição, também elegeram o sotaque mineiro como o mais charmoso do país e incluíram os belo-horizontinos entre os mais "boca suja".

Veja a lista dos estados com melhores anfitriões:

1º MG 22%

MG 22% 2º BA 14%

3º SP 9,2%

4º RJ 7,1%

5º PE 6,1%

6º CE 5,4%

7º SC 4,3%

8º RS 4%

9º AL 2,8%

10º PA 2,6%

Da redação com G1