Mulher mata criança que teria feito bullying com seu filho em Minas

Uma mulher foi presa suspeita de matar uma criança de 9 anos em Morro da Caixa d’Água, distrito de Aimorés, na região do Rio Doce, em Minas Gerais, nessa quarta-feira (24). A detida confessou o crime alegando que a vítima havia praticado bullying contra o filho dela.

De acordo com a Polícia Militar, após os agentes serem informados sobre o crime, uma guarnição foi encaminhada até o local. Na casa, os agentes encontraram muitas marcas de sangue. O corpo da vítima foi localizado escondido debaixo de um tapete na cozinha.

Os moradores ficaram indignados com o ocorrido e invadiram a casa. Após eles serem retirados, o imóvel foi isolado para a realização da perícia da Polícia Civil. A suspeita chegou a fugir em uma moto, no entanto foi localizada em uma casa pelos PMs.

Após ser ouvida pelos agentes, a mulher disse que a motivação do crime teria sido o bullying praticado pela vítima contra o filho dela. Outra informação repassada seria de que a mãe da suspeita também teria participação no homicídio. Ela também foi conduzida para esclarecimentos, pois foi encontrado sangue na roupa dela e no corpo, especialmente no pé.

As suspeitas foram levadas para a Delegacia de Plantão de Aimorés. O caso será investigado.

