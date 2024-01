Médico é indiciado por violação sexual contra cinco pacientes em Matozinhos

O médico Roberto Marcio Martins De Oliveira enfrenta acusações de violação sexual mediante fraude relacionadas a cinco pacientes em Matozinhos, região metropolitana de Belo Horizonte. Além disso, ele está sob investigação no inquérito que examina a morte de uma mulher após a remoção do dispositivo intrauterino (DIU) (relembre AQUI).

Foto: Reprodução Internet

A Polícia Civil confirmou a informação para a reportagem nesta quinta-feira (25). Conforme o órgão, o médico de 58 anos também foi indiciado por coação no curso do processo, caracterizada como a prática de violência que interfere em processo judicial, administrativo ou investigação. Os indiciamentos foram realizados entre o final de novembro e o início de dezembro.

Roberto Marcio Martins De Oliveira permanece detido desde 17 de novembro no Presídio Inspetor José Martinho Drumond, em Ribeirão das Neves. Em comunicado, o advogado Alexandre Miranda, representante do médico, alega que as acusações "se afastam da realidade fática e se fundam em declarações isoladas". Confira abaixo a declaração completa:

"A defesa entende que as acusações feitas contra o Dr. Roberto, que constituem a peça inaugural acusatória, se afastam da realidade fática e se baseiam em declarações isoladas e infundadas. A acusação deixou de considerar outras provas importantes existentes no inquérito.

Assim, a defesa está confiante de que, na instrução processual, com a devida apreciação de todo o contexto probatório, a justiça prevalecerá, esclarecendo todos os fatos e restaurando a integridade moral e profissional do acusado, com o decreto de absolvição."

Da Redação com Itatiaia