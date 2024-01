Acidente entre carro e moto é registrado no bairro Estação em Matozinhos

Na tarde de quinta-feira (25), na Avenida André Favalleli, situada no bairro Estação em Matozinhos, ocorreu uma colisão entre um veículo VW/Gol e uma motocicleta Honda/CG 125, resultando em um acidente de trânsito com vítima. Durante um patrulhamento na área, a equipe policial deparou-se com um condutor caído ao solo, cercado por diversas pessoas. O motorista do VW/Gol informou que transitava pela Avenida André Favalleli quando indicou a intenção de realizar uma conversão para a esquerda, vindo a colidir com a motocicleta Honda/CG 125.

Foto: Divulgação /Por Dentro de Tudo

Após o impacto, o condutor da motocicleta sofreu lesões e foi prontamente socorrido pela equipe de saúde da UPA de Matozinhos. O veículo Gol, devidamente licenciado, foi liberado, e o condutor não apresentava lesões visíveis.

As câmeras de segurança externas da Delegacia de Polícia Civil de Matozinhos registraram imagens do incidente para análises futuras. O registro do acidente foi formalizado na Delegacia de Matozinhos para as devidas providências subsequentes.

Da Redação com Por Dentro de Tudo