Quarteto é detido pela PF por tentativa de extorsão após exigir valores de prefeitura do interior de Minas; veja quem são os presos

Em Divinópolis, na região Centro-Oeste do Estado, a Polícia Federal prendeu quatro indivíduos sob suspeita de tentativa de extorsão contra um servidor municipal. O grupo buscava obter dinheiro proveniente de repasses do governo federal à prefeitura.

Foto: Reprodução Internet

Segundo a Polícia Federal, as investigações foram iniciadas imediatamente após o servidor municipal denunciar a situação. A detenção ocorreu em flagrante devido às ameaças de morte feitas pelo grupo caso o montante solicitado não fosse pago.

Os detidos foram encaminhados à Delegacia da Polícia Federal em Divinópolis, onde foi registrado o boletim de ocorrência por extorsão.

Veja quem são os envolvidos

De acordo com informações do Município, dois dos detidos são residentes de Divinópolis, identificados como A.N.V. e D.A.M.

"Aldinho", como é conhecido, se apresenta como intermediador de negócios em suas redes sociais, atuando no setor de metalurgia com um empreendimento localizado no Centro. Por outro lado, Douglas, formado em biomedicina, se identifica como coach online e é sócio de uma construtora no bairro Sidil, além de ser comendador da Câmara Brasileira de Cultura (CBC).

Os outros dois detidos são provenientes do estado de São Paulo. Um deles é Sandro, servidor do Tribunal de Justiça de São Paulo (TJ-SP), com mais de 10 anos de atuação no setor, segundo a Prefeitura. O quarto indivíduo afirmou ser membro do Primeiro Comando da Capital (PCC), uma das maiores facções criminosas do Brasil, e não teve sua identidade captada pelas câmeras no Centro Administrativo, pois estava sem documentos."

Da Redação com OTempo/Sistema MPA