Minas Gerais ganha primeira clínica veterinária com foco em oncologia

Com quase trinta anos de experiência como médico veterinário, Luiz Sofal inaugura a primeira clínica de Minas Gerais, em Belo Horizonte, especializada exclusivamente em oncologia veterinária. O estabelecimento dispõe de uma equipe especializada em diversos tipos de tratamentos, tais como quimioterapia, cirurgias diversas, citologia, biópsia, ultrassonografia, endoscopia, nutrição oncológica, exames de sangue e radiografia.

Imagem ilustrativa

"A prioridade é o bem-estar do animal e a prestação de serviços com total segurança e profissionalismo. Por isso, o espaço conta com instalações seguras e confortáveis, além de equipamentos modernos que suportam todas as atividades relacionadas ao combate do câncer, desde exames e medidas preventivas até intervenções oncológicas convencionais e inovadoras", explica Sofal.

Segundo uma pesquisa realizada pela Universidade Federal de Santa Maria (UFSM), um em cada cinco cães desenvolverá câncer ao longo da vida. "Recebíamos muitas demandas na Zoodonto, outra clínica da franquia que é pioneira em odontologia animal, especialmente relacionadas a tumores orais. Foi então que percebi a carência dessa especialidade no estado e decidi abrir a Oncozoo, que possui toda a estrutura direcionada para a oncologia animal, proporcionando um melhor atendimento aos pacientes nessas condições", afirma o Dr. Luiz Sofal.

