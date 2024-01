Minas decreta situação de emergência por causa da dengue e chikungunya

Minas Gerais decretou estado de emergência devido ao aumento dos registros de dengue e chikungunya. O decreto, autorizado pelo governador Romeu Zema (Novo), foi divulgado no Diário Oficial do Estado neste sábado, 27 de janeiro. Segundo o painel de monitoramento de casos da Secretaria de Estado de Saúde (SES-MG), foram registrados 21.573 casos de dengue e 5.867 casos de chikungunya até a última sexta-feira, 26 de janeiro.

Foto: vvale.com.br / ilustrativa

"Fica autorizada, em razão da situação de emergência, a adoção de todas as medidas administrativas e assistenciais necessárias à contenção do aumento da incidência de casos de arboviroses, em especial a aquisição pública de insumos e materiais, doação e cessão de equipamentos e bens e a contratação de serviços estritamente necessários ao atendimento da situação emergencial", diz o texto.

Com essa medida, o governo de Minas Gerais poderá agilizar compra de suprimentos e materiais necessários para o tratamento médico dos pacientes afetados. O decreto também abre a possibilidade de dispensa de licitação, conforme estabelecido no inciso VIII do artigo 75 da Lei Federal nº 14.133, de 1º de abril de 2021. A situação de emergência terá validade por 180 dias.

Ainda segundo o texto, a Secretaria de Estado de Saúde (SES-MG) vai instalar o Centro de Operações de Emergências de Arboviroses (COE Minas Arboviroses). Esse grupo vai monitorar o avanço das arboviroses nas cidades mineiras e definir ações de enfrentamento ao Aedes Aegypti, mosquito transmissor da dengue, chikungunya e zika.

"Para atendimento das necessidades coletivas, urgentes e transitórias, decorrentes do aumento da incidência de casos de Arboviroses, as autoridades representativas dos órgãos estaduais poderão requisitar bens e serviços, tanto de pessoas naturais como de jurídicas, sendo-lhes assegurada justa indenização, nos termos da legislação vigente", finaliza o texto.

Da Redação com O Tempo