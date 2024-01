Nesse sábado (27) acontece o evento CISREC na Rua em Matozinhos; confira

No dia 27/01, das 08h ao meio dia, o Mercado Municipal abrirá espaço para uma ação comunitária promovida pela Prefeitura de Matozinhos em parceria com o CISREC (Consórcio Intermunicipal de Saúde e de Políticas de Desenvolvimento da Região do Calcário). Essa iniciativa, em colaboração com as secretarias de Saúde, Educação e Desenvolvimento Social, visa proporcionar diversos serviços de saúde e bem-estar, além de um espaço recreativo para atender a públicos de todas as idades.

Prefeitura de Matozinhos

O evento, denominado "CISREC na rua: Cuidado em Movimento, promovendo o bem-estar", oferecerá uma variedade de serviços, incluindo:

Orientações de Climatério e Menopausa

⁠Aferição de Pressão Arterial

⁠Medição de Glicemia

⁠Orientações de Saúde Bucal

⁠Cadastro para castração

⁠Testagem IST

⁠Vacinação COVID

⁠Espaço NASF – Autismo

⁠Recreação Infantil

⁠Rua de lazer

Da Redação com Por Dentro de Tudo