Sete pessoas morreram após um avião cair em Itapeva, sul de Minas, nesse domingo (28). Dentre as vítimas estavam dois sócios de uma financeira de Belo Horizonte - a aeronave estava com destino a capital.

Foto: reprodução redes sociais

Conforme o Corpo de Bombeiros, o acidente ocorreu por volta das 10h30. No entanto, antes de cair, a aeronave teria se despedaçado no ar. Destroços foram encontrados distantes do local da queda. Veja vídeo:

O avião não tinha autorização para realizar táxi aéreo e podia fazer apenas para serviços privados. A aeronave foi fabricada em 1996 pela Piper Aircraft. No entanto, conforme informações da Agência Nacional de Aviação Civil (ANAC), a situação de navegabilidade do avião estava normal.

Em nota, a Polícia Civil de Minas Gerais informou que uma equipe de perícia está no local do acidente: “ A PCMG esclarece que o Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (CENIPA) foi acionado e deverá conduzir os trabalhos. A ocorrência encontra-se em andamento. Tão logo seja possível, novas informações poderão ser divulgadas”.

Vítimas

Conforme a Polícia Civil de Minas Gerais, outros dois homens, duas mulheres e uma criança do sexo masculino morreram no acidente - foram identificados os empresários Marcílio Franco e André Amaral.

Marcílio Franco era presidente da Associação Nacional de Empresas Correspondentes Bancárias (Anec). Ele também era fundador e presidente da CredFranco. Em nota, a Anec lamentou a morte do empresário e lembrou a trajetória dele. “Marcílio Franco deixa um legado de trabalho e dedicação que será sempre lembrado por todos que tiveram a oportunidade de conhecê-lo”, ressaltou a organização.

André Amaral era sócio de Marcílio Franco na Credfranco e ainda compunha o conselho da ANEC desde a fundação. Em nota, a Credfranco também lamentou a morte da dupla e afirmou que familiares dos dois estão entre as vítimas do acidente. A Polícia Civil ainda não divulgação a identificação oficial.

Da redação com O Tempo