Minas Gerais possui sistema para bloquear celulares roubados: conheça o Cbloc

Além do aplicativo Celular Seguro, desenvolvido pelo Governo Federal, Minas Gerais também possui o seu sistema para aceder a bloqueio de celulares roubados ou furtados. Conhecido como Cbloc, o serviço foi ampliado em Minas. O pedido de bloqueio que garante a proteção de dados do telefone, como fotos, conversas ou senhas salvas, também pode ser feito pelo aplicativo de serviços MG APP.

Foto ilustrativa / Reprodução: internet

As solicitações de bloqueio também podem ser feitas pelo site www.cbloc.seguranca.mg.gov.br. A Central de Bloqueio de Celulares (Cbloc) pode ser auxílio, durante o período de Carnaval, para os foliões que tiverem o aparelho furtado.

Como fazer o bloqueio

Quem foi vítima do crime de furto ou roubo de celulares pode solicitar bloqueio do aparelho por meio da Cbloc. Para isso, precisa ter em mãos o registro da ocorrência, que deverá ser anexada ao processo no site da Cbloc (www.cbloc.seguranca.mg.gov.br) ou no MG APP.

Também é preciso informar alguns dados pessoais e o número do celular roubado – o que é uma das vantagens da ferramenta já que, por meio dela, não é necessário informar o IMEI (código internacional de identificação do telefone), com muitos números, que geralmente a vítima não tem anotado e que não consegue mais obter pelo telefone, depois de o aparelho ter sido roubado ou furtado.

Vale ressaltar, ainda, que a Cbloc também busca inibir o furto e o roubo de celulares que ainda não foram vendidos para os consumidores. Lojistas e transportadoras poderão solicitar o bloqueio de uma carga completa subtraída, por exemplo, o que inibe o roubo em massa de aparelhos.

Sobre a plataforma

A Cbloc é uma iniciativa da Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública (Sejusp) e já bloqueou mais de 39 mil aparelhos em cinco anos. O sistema tem como vantagem a possibilidade de reversão do bloqueio do celular caso o dono ou as forças de segurança encontrem o telefone.

A plataforma também contribui com a Segurança Pública, já que após o travamento de todo o sistema do aparelho - que gera um apagão -, o celular tem menos valor de mercado no mundo do crime. A receptação deixa de ser incentivada.

Com Agência Minas